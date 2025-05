Ivete Sangalo comemora aniversário com família e amigos na Bahia

A cantora Ivete Sangalo completou 53 anos nesta terça-feira (27/5), e celebrou o aniversário com uma festa ao lado de amigos e familiares na Bahia. Através de uma transmissão ao vivo, a artista compartilhou um pouquinho das apresentações dos amigos e cantores Durval Lelys e Alexandre Peixe.

“Passando pra dividir com vocês a minha alegria! Obrigada a todos por tanto amor”, escreveu a cantora, agradecendo as inúmeras homenagens que recebeu de amigos e fãs em seu dia especial.

Durante a transmissão ao vivo, Ivete apareceu animada e empolgada, curtindo com muita alegria as apresentações musicais de seu aniversário. Já descalça, dançou ao lado do marido, Daniel Cady, com quem trocou carinhos em meio ao clima festivo.

Outros artistas baianos também marcaram presença no evento para comemorar o dia da Rainha do Axé, como Rita Batista, Carla Perez, Daniela Mercury e Leo Sampaio.