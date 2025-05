No dia em que Ivete Sangalo celebra 53 anos de vida, a equipe da cantora lançou um vídeo especial em suas redes sociais. A homenagem reúne imagens marcantes da trajetória pessoal e profissional da artista, com narração da também cantora e amiga de longa data, Preta Gil.

Ivete Sangalo completa 53 anos e recebe homenagem com narração de Preta Gil

O material foi publicado nesta terça-feira (27/5) e traz momentos que vão desde registros em família até apresentações nos palcos. A trilha sonora escolhida foi “Amiga Irmã”, música lançada em 2013 em parceria entre Ivete e Preta.

No texto narrado, Preta Gil descreve Ivete como “feita inteiramente de amor”, mencionando sua relação com os fãs, a família e os amigos. A gravação exalta a história da cantora baiana e destaca sua presença constante em momentos importantes da vida de quem a acompanha.

“Uma amiga mais do que fiel, uma amiga pronta pra me apoiar em todas as horas, sempre com uma palavra sábia de positividade e amor.” escreveu Preta Gil.

Além da homenagem, a data foi marcada por diversas postagens de celebridades e parceiros da artista, celebrando sua vida e seu impacto na cultura brasileira.