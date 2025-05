Ivete Sangalo ganha declaração do marido em seu aniversário: “Minha inspiração”

Vai rolar a festa! Ivete Sangalo é a aniversariante desta terça-feira (27/5). Para comemorar a data especial, a cantora recebeu uma homenagem apaixonada do marido, Daniel Cady. O nutricionista publicou um vídeo com diversos momentos ao lado da artista e declarou seu amor pela companheira, com quem se relaciona há 16 anos.

“Meu amor, minha vida… Hoje é o seu dia, mas quem celebra sou eu, por ter o privilégio de caminhar ao seu lado há mais de 16 anos. O tempo passa, mas o meu amor por você só se fortalece, se aprofunda e se renova a cada dia”, iniciou ele.

Daniel ressaltou as qualidades da esposa: “Você é minha inspiração, minha parceira, minha alegria… é quem me ensina, com sua força, sua generosidade e esse coração gigante, a ser uma pessoa melhor”, disse.

“Construímos juntos uma linda história, cheia de cumplicidade, de sonhos realizados e de muito amor. Te amo mais do que as palavras podem expressar. Que a vida continue te abençoando com saúde, luz e felicidade. Estarei sempre aqui, ao seu lado, torcendo, cuidando e te amando, hoje e sempre. Feliz aniversário, minha passarinha”, finalizou.

Ivete e Daniel começaram a se relacionar em 2008 e pouco tempo depois fizeram a família aumentar com a chegada do primogênito, Marcelo, de 15 anos. O casal oficializou a união em 2011 com uma cerimônia íntima. Eles ainda são pais das gêmeas Marina e Helena, que nasceram em 2017.