Janja ironiza Michelle e diz que faz o próprio cabelo em viagens

A primeira-dama Rosângela Lula da Silva, a Janja, ironizou Michelle Bolsonaro, mulher do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Ao ser questionada se era auxiliada por um maquiador em viagens, Janja disse que estava sendo confundida com outra primeira-dama. A fala ocorreu em entrevista ao podcast do jornal Folha de S. Paulo.

“Não sou dessas, você está confundindo a primeira-dama. Então, é a outra, não sou eu. Às vezes, é exaustivo, porque eu tenho que passar a minha roupa, eu mesma faço o meu cabelo, tirei os óculos eu não enxergo nada, é tudo embaçado. Como é que maquio?”, disse ela.

Michelle Bolsonaro é costumeiramente acompanhada em viagens ao exterior pelo maquiador uruguaio Agustín Fernandez, profissional dedicado a cuidar de sua beleza. Ele esteve junto da ex-primeira-dama, por exemplo, em evento da posse de Donald Trump (Partido Republicano), nos Estados Unidos. Durante o mandato de Bolsonaro, Fernandez também acompanhou Michelle em Londres, na ocasião do funeral da rainha Elizabeth 2ª.

Mesmo adotando postura participativa no governo Lula, Janja descartou seguir carreira política. Disse que ainda possui sonhos que quer concretizar com Lula e que espera que o período dele na Presidência acabe para realizá-los. “Não me imagino tendo uma carreira política. Tudo o que eu escrevi para o meu marido em 580 dias de cadeia, de a gente ter uma vida, passear, de conhecer lugares juntos, eu ainda sonho em fazer. Quando tudo isso terminar, eu quero pegar meu marido pelo braço e sair por aí com ele”, pontuou.

Repercussões

Na entrevista, Janja falou de momentos em que suas falas e atitudes repercutiram negativamente. Um deles se deu quando acompanhou o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em jantar com o presidente chinês, Xi Jinping (PCCh), em Pequim, ocasião na qual criticou o TikTok.

“Não foi quebra de protocolo nenhum, nós estávamos num jantar, conversando, não entrei numa sala gritando. Quer dizer, eu não posso falar? Não sou um biscuit de porcelana. Ele [Lula] nunca falou para mim ‘não fale, fique quieta’. Se ele fosse essa pessoa, eu jamais teria casado com ele. Não existe a possibilidade de falar alguma coisa, e vamos combinar que eu tenho bom-senso e me considero inteligente”, disse a primeira-dama.