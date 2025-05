João Fonseca atropela número 28 do mundo na estreia em Roland Garros

João Fonseca começou com vitória marcante sua trajetória profissional em Roland Garros. O brasileiro superou o polonês Hubert Hurkacz, nesta terça-feira (27/5), em Paris, por 3 sets a 0, com parciais de 6/2, 6/4 e 6/2, em apenas 1h40min de partida. Foi a estreia de Fonseca no Grand Slam francês como atleta profissional. No juvenil, em 2023, ele havia sido eliminado nas quartas de final.

Logo no primeiro set, Fonseca mostrou firmeza nos saques, com cinco aces e aproveitamento alto nos pontos de serviço. Quebrou o saque do polonês em duas oportunidades e fechou a parcial em 6 a 2.

Na segunda parcial, o brasileiro voltou a quebrar o saque de Hurkacz logo no início. O polonês equilibrou a disputa nos games seguintes, mas não conseguiu ameaçar o serviço de João, que administrou a vantagem e venceu por 6 a 4.

O último set teve roteiro semelhante ao primeiro. O brasileiro manteve a pressão, forçou erros do adversário e conseguiu mais duas quebras para selar a vitória com novo 6 a 2.

Na segunda rodada, Fonseca enfrentará o francês Pierre-Hugues Herbert, atual número 147 do mundo. O francês avançou após vencer o compatriota Benjamin Bonzi por 3 sets a 2, com parciais de 7/5, 3/6, 4/6, 7/5 e 6/2, em confronto que durou mais de três horas.

Caso avance novamente, o jovem brasileiro pode cruzar com o britânico Jack Draper, adversário que o eliminou em Indian Wells, na terceira rodada do torneio californiano.

