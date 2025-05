João Fonseca estreia em Roland Garros contra polonês neste domingo

Neste domingo (25/5), um dos principais torneios do circuito mundial de tênis está de volta e com promessa brasileira em quadra. O tenista João Fonseca retorna às quadras para disputar pela primeira vez em sua carreira o torneio de Roland Garros, na França. Esse será o segundo campeonato Grand Slam da carreira do carioca de 18 anos.

Leia também

3 imagens Fechar modal. 1 de 3

João Fonseca é o principal nome brasileiro no circuito mundial de tênis.

Francois Nel/Getty Images 2 de 3

Brasileiro participará de mais uma competição.

Frey/TPN/Getty Images 3 de 3

Ele também foi campeão do Next Gen ATP de 2024.

Francois Nel/Getty Images

O primeiro adversário de João será o polonês Hubert Hurkacz, que já figurou no top 10 do ranking mundial de tênis, mas que hoje ocupa a 31ª colocação. Este será o segundo grande desafio de João, que já disputou o Australian Open em janeiro. Na ocasião, o brasileiro começou a disputa nas rodadas qualificatórias, venceu o duelo contra Andrey Rublev na primeira rodada, mas acabou caindo na disputa contra o italiano Lorenzo Sonego.

O retrospecto recente do brasileiro não é animador, apesar do bom ano. Das últimas três competições que disputou no saibro, piso utilizado em Roland Garros, não venceu nenhuma partida, sendo eliminado de maneira precoce do Masters de Madri, Masters de Roma e o Challenger de Estoril.

Apesar dos resultados recentes, o tenista acumula resultados importantes do final de 2024 para cá, como o Next Gen ATP Finals, em 2024, além do Challenger 125 de Camberra, o Challenger 175 de Phoenix e o ATP 250 de Buenos Aires, os três conquistados em 2025.

Se derrotar Hurkacz, João irá aguardar o vencedor do embate entre Pierre-Hugues Herbert e Benjamin Bonzi, ambos da França.