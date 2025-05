João Guilherme é criticado após elogiar influencer comprometida

O ator João Guilherme virou assunto nas redes sociais nesta sexta-feira (23/5) após interagir com a influenciadora Amanda Lenci em um vídeo no TikTok. A postagem da criadora de conteúdo trazia uma resposta irônica às críticas frequentemente feitas ao programa Bolsa Família, do governo federal.

“Bolsa Família é um auxílio. Você não sustenta uma cocota com 600 reais, que dirá uma família”, afirmou Amanda, em tom crítico aos comentários pejorativos sobre o benefício.

Nos comentários do post, João Guilherme se manifestou com um elogio: “Você é sensata e linda, como pode?”, escreveu o filho do cantor Leonardo.

A interação surpreendeu a influenciadora, que reagiu nos próprios comentários: “Gente, eu tô em choque com esse comentário tanto quanto vocês, ok?”

Comentário deu o que falar

O comentário do ator logo se espalhou por perfis de celebridades e páginas de entretenimento nas redes sociais. No entanto, nem todos reagiram positivamente. Alguns internautas criticaram a atitude de João, lembrando que Amanda é comprometida.

“Achei ele sem noção porque a menina namora”, comentou uma seguidora. “Será que ele sabe que ela namora? Sem noção, hein?”, escreveu outra. Já um terceiro ponderou: “Acho que ele não sabe que ela namora.”

Relembre o término de João Guilherme e Bruna Marquezine

João Guilherme está solteiro desde fevereiro deste ano, após cerca de um ano de relacionamento com a atriz Bruna Marquezine. O romance veio à tona em 2024, depois de diversos flagras do ex-casal em encontros e eventos no Rio de Janeiro. Desde o término, que aconteceu de forma amigável, nenhum dos dois assumiu novo relacionamento.

O ex-casal se reencontrou recentemente em um show de Marina Sena no Rio de Janeiro. Em vídeos que viralizaram nas redes sociais, Bruna aparece cumprimentando o ex no evento.