Jogador brasileiro posta imagem de bomba após derrota para japoneses e faz time perder patrocínio

— Gostaria de me desculpar sinceramente pelo post que fiz após nossa última derrota. Cometi um grande erro ao usar aquele gif e entendo que isso tenha causado desconforto a muitas pessoas. Do fundo do meu coração, não foi minha intenção fazer qualquer referência ofensiva, mas reconheço que o contexto e a escolha foram inadequados — declarou DicasLucas, informando também ter se desculpado diretamente com os integrantes do time japonês.