Jogador em pré-lista de Ancelotti é afastado do clube por briga

Presente na pré-lista de Carlo Ancelotti, primeira convocação à frente da Seleção Brasileira nesta segunda-feira (26/5), João Pedro foi afastado do Brighton por indisciplina. O atacante ficou fora dos relacionados nos últimos dois jogos da equipe pela Premier League.

O afastamento se deu conta por de uma briga com companheiro do próprio time Jan-Paul van Hecke. A informação é do jornal inglês The Atheltic, braço esportivo do New York Times.

O desentendimento entre os companheiros aconteceu no dia 10 de maio, antes de partida contra o Wolverhampton. O brasileiro já estava suspenso por cartão vermelho.

Fabian Hürzeler, treinador do Brighton, esquivou da pergunta e afirmou que o afastamento ocorreu por “motivos pessoais”.

Jogadores na pré-lista de Ancelotti: