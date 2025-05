Jogadora revela que foi expulsa de time após criar perfil adulto

Marcela Soares tem 21 anos e é ex-jogadora de futebol de salão. Entretanto, a jovem gaúcha revelou que foi expulsa do time em que jogava quando criou perfis em plataformas de conteúdo adulto. Na internet, a atleta, que já passou por equipes como Leoas da Serra, Marechal Copagril, Pato Branco, Female e Celemaster, fatura cerca de R$ 55 mil por mês, mais do que quando atuava nas quadras.

A jogadora explicou que foi dispensada quando a diretoria descobriu fotos e vídeos sensuais. “Ganhei liberdade e a minha própria independência financeira. Foi difícil, a hipocrisia é real, o machismo também. Me senti injustiçada, excluída e julgada, mas não vou me deixar abater por isso. Estou me fortalecendo de novo”, declarou.

4 imagens Fechar modal. 1 de 4

Marcela Soares tem 21 anos e é ex-jogadora de futebol de salão

Divulgação 2 de 4

Entretanto, a jovem gaúcha revelou que foi expulsa do time em que jogava quando criou perfis em plataformas adultas

Divulgação 3 de 4

Na internet, a atleta fatura cerca de R$ 55 mil por mês, mais do que quando atuava

Divulgação 4 de 4

Ela já passou por equipes como Leoas da Serra, Marechal Copagril, Pato Branco, Female e Celemaster

Divulgação

Leia também

Marcela explicou que não havia cláusula no contrato quanto à produção de conteúdo. “Não estava fazendo nada errado. Fui julgada, inclusive, por outras mulheres, por companheiras de quadra. É triste, mas real. Deixo o esporte, mas não deixo as plataformas. Estou com a consciência tranquila.”

As primeiras semanas criando conteúdo, inclusive, renderam mais à Marcela do que anos no futebol de salão. Ela conquistou a independência financeira e passou a investir o dinheiro. No esporte, a atleta iniciou com salário de R$ 550, valor que não custeava nem as despesas com os treinos.

Mesmo com o sucesso das plataformas adultas, ela garante que não pendurou as chuteiras e está negociando com outros clubes. “Amo jogar. O futsal é parte de mim. Só não aceito mais estar em lugares que querem controlar minha vida fora de quadra”, completou.