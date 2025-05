Alguns dos grandes nomes já divulgados para o longa-metragem foram de Ralph Fiennes (Presidente Snow), Kieran Culkin (Caesar), Elle Fanning (Effie), Maya Hawke (Wiress) e Jesse Plemons (Plutarch).

Cada vídeo, segundo as informações divulgadas, deve ter um minuto ou menos, marcar o perfil de “Jogos Vorazes” no Instagram e incluir as hashtags #SOTRCastingContest e #TheHungerGames na legenda. Todas as regras estão inseridas na íntegra no site da produtora do filme, Lionsgate.

A nova obra estreia em 20 de novembro de 2026 e será focada no personagem Haymitch Abernathy, tributo que se tornou mentor de Katniss e Peeta após vencer os Jogos Vorazes da capital.

A trama de “Amanhecer na Colheita” será ambientada 24 anos antes dos acontecimentos do primeiro livro, quando Katniss e Peeta participaram dos Jogos Vorazes pela primeira vez. Esse período no universo fictício é conhecido como “Massacre Quaternário“, quando 48 tributos dos 12 distritos foram convocados para os jogos, incluindo Haymitch Abernathy.