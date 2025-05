Em entrevista ao SBT, Jorge Viana critica juros altos e diz que taxa no Brasil é “injustificável”

O presidente da Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (ApexBrasil), Jorge Viana, criticou duramente a política de juros praticada no país durante declaração pública nesta semana. Para ele, a taxa básica de juros (Selic), atualmente uma das mais altas do mundo em termos reais, compromete a competitividade da economia brasileira e é “injustificável”, especialmente diante de um cenário de inflação controlada. A fala foi dada durante entrevista ao SBT News, na quarta-feira (21).

“Eu fui prefeito, fui governador duas vezes, fui senador, hoje sou presidente da Apex. Já trabalhei na iniciativa privada, dou aula no mestrado e doutorado do IDP. Eu não consigo entender: temos quase 200 países no mundo, por que o Brasil precisa ter a maior taxa de juros com uma inflação de 4,5%, 5%? Nenhum outro país faz isso”, afirmou Viana.

O ex-governador do Acre também levantou críticas à relação entre ex-dirigentes do Banco Central e o mercado financeiro. “Todo ex-presidente do Banco Central vira banqueiro, ganhando 1, 2, 3 milhões por mês quando sai. Eu não consigo entender. Isso é uma ação difícil de explicar”, declarou.

Viana ainda alertou sobre os impactos negativos dos juros altos sobre o crédito e o desenvolvimento econômico. “Você perde competitividade. Vão pegar dinheiro no banco, a que custo? Isso atrasa um país”, completou.

A fala do presidente da ApexBrasil se alinha às pressões que o governo federal vem fazendo sobre o Comitê de Política Monetária (Copom) para a redução dos juros, em meio ao desafio de estimular o crescimento sem comprometer o controle da inflação.