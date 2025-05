Jovem confundido com ladrão chorou em DP após ter irmã morta por PM

Após ser agredido pelo sargento Thiago Guerra com uma coronhada na cabeça e testemunhar a arma que o feriu disparar e atingir a irmã no peito, Kauê Alexandre dos Santos, de 21 anos, foi encaminhado ao 50º DP (Itaim Paulista). Na delegacia da zona leste paulistana, o jovem foi apresentado como suspeito de um assalto, ocorrido na noite de 9 de janeiro, do qual não havia participado.

Antes de a Polícia Civil constatar a realidade dos fatos, Kauê foi tratado como um criminoso. Ele, inclusive, foi fotografado, de frente e de lado, como se costuma fazer para registros policiais (veja galeria abaixo). Nas fotos, Kauê aparece chorando a morte da irmã.

Jovem testemunhou assassinato de irmã

Kauê chorou durante registros oficiais feitos em delegacia

Sargento Guerra foi preso em flagrante

Rapaz inocente foi fotografado, ao lado de infrator que confessou crime

Victoria Manoelly dos Santos, de 16 anos, chegou a ser encaminhada ao Hospital Geral de Guaianases após o disparo, mas não resistiu e morreu no local. Ela foi atingida no lado direito do peito pelo mesmo sargento que levou o irmão dela para a cadeia, provocando uma hemorragia interna que evoluiu para uma parada cardiorrespiratória.

Como tudo aconteceu?

Victoria Manoelly e o irmão Kauê estavam em companhia da mãe e amigos, na adega onde o jovem trabalhava, na região de Guaianases, zona leste. Perto do comércio, um eletricista havia sido roubado por ao menos quatro ladrões. Já era de noite e a vítima pediu ajuda a policiais militares, do 48º Batalhão, que faziam ronda pela região.

Nas buscas, os PMs conseguiram apreender um adolescente de 17 anos, que estava com a carteira do eletricista no bolso. Ele confessou o crime, justificando praticar assaltos para sustentar o vício em drogas.

Kauê, que estava na adega, saiu do estabelecimento junto com a irmã para conferir a movimentação policial na praça, quando foi abordado pelo sargento Thiago Guerra. O policial discutiu com o jovem, o agarrou pela gola da camisa e aplicou um golpe na cabeça, usando a coronha de uma pistola calibre ponto 40, que disparou e atingiu Victória. O jovem e o adolescente foram levados para a delegacia momentos depois.

No local, o adolescente infrator ressaltou que Kauê não havia participado do roubo. Apesar disso, ambos foram fotografados, lado a lado, como se fossem comparsas do crime.

Desmentido pela bodycam

A inocência de Kauê foi confirmada após a Polícia Civil — enquanto registrava a ocorrência — ter acesso aos registros da câmera corporal usada pelo sargento. O policial, no entanto, passou da condição de testemunha do caso para indiciado por homicídio, crime pelo qual foi preso em flagrante, no mesmo dia.

TJM tornou sargento réu

O Tribunal de Justiça Militar (TJM) acolheu, no último dia 22 de maio, denúncia contra o sargento Thiago Guerra pelo assassinado do adolescente Victória Manoelly dos Santos.

Irmão de Victoria, Kauê diz ter sido confundido pela PM

Polícia conclui inquérito da morte de jovem de 16 anos após tiro de PM

Victoria Manuely morreu com um tiro no tórax disparado pela arma do sargento da PM Thiago Guerra

