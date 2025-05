Jovem é baleado durante bebedeira e dá entrada em estado gravíssimo no PS de Rio Branco

O jovem Alexsandro da Silva, de 20 anos, ficou em estado gravíssimo após ser baleado nas costas durante uma bebedeira na madrugada deste domingo (25), nas proximidades da quadra poliesportiva da Escola Ismael Gomes, localizada na Travessa Vitória, no bairro Tancredo Neves, em Rio Branco.

Segundo informações da polícia, Alexandro estava na companhia de amigos consumindo bebida alcoólica quando se desentendeu com outro homem. O suspeito, armado, atirou nas costas da vítima, que caiu sobre a calçada. Após o disparo, o autor do crime fugiu do local.

Os colegas de Alexsandro acionaram a Polícia Militar e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que enviou uma ambulância de suporte avançado para prestar os primeiros socorros. A equipe conseguiu estabilizar a vítima, que foi encaminhada ao Pronto-Socorro de Rio Branco em estado de saúde gravíssimo.

Já no setor de traumatologia, foi necessário realizar um dreno no pulmão de Alexsandro devido a um quadro de pneumotórax.

A Polícia Militar esteve no local, coletou informações e realizou buscas na região para tentar localizar o suspeito, mas ele ainda não foi encontrado.

O caso está sendo investigado pela Polícia Civil.