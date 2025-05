Jovem é executado a tiros em cima de moto, ao lado da esposa em Porto Velho

Um jovem identificado como João Victor Pereira Amorim, 20 anos, foi executado a tiros no início da tarde desta quarta-feira (28), na avenida Amazonas, esquina com a rua Elias Gorayeb, no bairro Nossa Senhora das Graças, região central da capital.

De acordo com as informações preliminares, João Victor pilotava uma motocicleta com a esposa na garupa quando foi surpreendido por um criminoso, que também estava em uma moto. O criminoso emparelhou com o casal e efetuou vários disparos contra o jovem, que caiu gravemente ferido no meio da rua. Em seguida, o autor fugiu do local. Desesperada, a mulher saiu correndo.

A perícia técnica encontrou pelo menos 5 estojos de pistola na cena do crime. João Victor era funcionário da Rondobras.