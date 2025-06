Jovem é torturado e executado pelo CV por vender droga sem permissão

Wescley dos Santos Souza, de 18 anos, foi brutalmente assassinado na madrugada deste sábado (31/5) dentro de sua própria residência, em Nova Xavantina, a 556 km de Cuiabá. A execução é atribuída a integrantes da facção criminosa Comando Vermelho (CV), segundo informou a Polícia Militar.

De acordo com o boletim de ocorrência, Wescley dormia com a namorada quando dois homens armados invadiram a casa, arrombaram a porta e renderam o casal. As duas crianças da mulher, de 2 e 7 anos, também estavam na residência.

Amarrados pelos criminosos, a mulher e Wescley foram separados. Enquanto ela foi levada ao banheiro, ele permaneceu com os agressores na sala. Os suspeitos reviraram o imóvel à procura de drogas e, em seguida, fizeram uma ligação, supostamente para uma liderança da facção.

Horas depois, ao notar o silêncio, a mulher conseguiu sair do banheiro e encontrou o companheiro já sem vida, amarrado no sofá com uma blusa enrolada no pescoço e o corpo coberto por ferimentos de arma branca.

A Polícia Civil investiga o caso como homicídio qualificado e trabalha para identificar os autores e a motivação do crime. A suspeita é que a vítima tenha sido alvo de uma execução por ordem da facção após o jovem vender drogas “sem autorização”.