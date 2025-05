Jovem em lua de mel morreu afogado após tentar salvar amigo em praia do litoral de SP; entenda

Júlio Augusto de Almeida Pereira, de 25 anos, morreu afogado após tentar salvar o amigo Jean Paulo da Silva Almeida, de 30, na Praia do Iporanga, em Guarujá, no litoral de São Paulo. As informações constam em um depoimento da esposa de Júlio à Polícia Civil. As vítimas moravam em Apiaí, no interior do estado.