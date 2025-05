Jovem morre no banheiro de shopping em Porto Velho

Uma jovem supostamente morreu após ser encontrada ferida dentro de um banheiro do Porto Velho Shopping, em Porto Velho (RO), na tarde desta quinta-feira (29). Ela chegou a ser socorrida pela equipe de segurança do shopping e, em seguida, por uma unidade do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), mas não resistiu.

O caso gerou grande comoção entre clientes e funcionários do shopping. De acordo com informações preliminares, a jovem apresentava sinais de ferimentos quando foi localizada no banheiro feminino.

Por meio de nota oficial, o Porto Velho Shopping confirmou a ocorrência e informou que a equipe de segurança foi acionada imediatamente, prestou os primeiros socorros e que o estabelecimento segue funcionando normalmente.

As circunstâncias da morte estão sendo apuradas pelas autoridades. As informações são do site Rondônia ao Vivo.

Nota do Porto Velho Shopping:

“O Porto Velho Shopping informa que, na tarde desta quinta-feira (29), a equipe de segurança foi acionada para um incidente em um banheiro feminino e realizou os primeiros socorros.

A pessoa foi encaminhada ao hospital para o devido atendimento médico. O shopping funciona normalmente.”