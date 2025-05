Jovens encontrados em cova rasa foram mortos a marteladas, decapitados e tiveram o coração arrancado

Os jovens Rian Barroso de Brito, de 24 anos, e Tiago Silva foram encontrados mortos em covas rasas no bairro Cruzeirão, em Cruzeiro do Sul, na manhã desta quarta-feira (28). Eles foram assassinados com extrema crueldade. De acordo com informações da Polícia Civil, foram mortos a marteladas, decapitados e tiveram o coração arrancado.

As investigações apontam que Tiago foi morto entre os dias 22 e 23 de maio, após ser julgado e sentenciado à morte pelo tribunal do crime, acusado de furtar um fio de cobre e um ar-condicionado de um posto de saúde.

Rian desapareceu na terça-feira (27) e também foi encontrado no mesmo local. Assim como Tiago, foi morto com requintes de crueldade. As vítimas sofreram marteladas, tiveram a garganta cortada, foram decapitadas e tiveram o coração arrancado.

A Polícia Civil, com apoio da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros, prendeu três suspeitos: dois menores de idade, que serão apresentados ao Ministério Público para medidas socioeducativas, e um maior de idade, autuado em flagrante, que também será colocado à disposição da Justiça.

A polícia segue em campo para localizar outros envolvidos e esclarecer completamente o caso. A orientação é que, em casos de desaparecimento, os familiares procurem imediatamente as autoridades para que o trabalho de investigação comece o quanto antes. Com informações do site Juruá 24 horas.

Veja o vídeo: