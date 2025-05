Juliano Cazarré faz cirurgia no joelho e atualiza estado de saúde: “Deu tudo certo”

Juliano Cazarré passou por um procedimento cirúrgico no joelho e usou as redes sociais, nesta quarta-feira (28/5), para atualizar os fãs sobre seu estado de saúde. O ator afirmou que a operação foi um sucesso e agora se recupera com a ajuda da esposa, Letícia Cazarré.

“E aí, gurizada, estou acordando aqui. Parece que deu tudo certo com a cirurgia. Ainda estou meio grogue daquilo que eles colocam para a gente dormir durante a cirurgia, mas já voltei para o quarto”, declarou Juliano em um story compartilhado no Instagram.

Cazarré mostrou que estava acompanhado da esposa no quarto de hospital e agradeceu o carinho dos admiradores: Letícia está ali trabalhando. Obrigado pelas orações de todos vocês. Agora é se recuperar”, finalizou.

Mais cedo, também apareceu em sua conta no Instagram para pedir orações pela cirurgia: “Minha cirurgia no joelho vai ser hoje. Quem puder, reze por mim. Obrigado”, pediu Juliano Cazarré.

Juliano e Letícia são parceiros há 16 anos e pais de seis filhos: Vicente, de 14 anos, Inácio, de 11, Gaspar, de 5 e Maria Madalena, de 4, e Maria Guilhermina, de 3, que nasceu com uma cardiopatia congênita rara e o caçula Estevão, de 1 ano.