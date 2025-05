Júri de assassino de ator de Chiquititas entra em dia decisivo

Começa na manhã desta sexta-feira (30/5) o segundo e último dia do julgamento de Paulo Mathias Cupertino, acusado de matar o ator da novela Chiquititas Rafael Miguel, e os pais do jovem, Miriam e João Alcisio Miguel.

Ao longo do dia, irão acontecer os debates entre a acusação e a defesa, com oportunidade para réplica e tréplica caso julguem necessário. Só então os jurados devem ir para a sala secreta decidir se os réus são culpados ou inocentes. O juiz Juiz Antônio Carlos Pontes de Souza é quem vai dar a sentença, no caso de condenação.

Na tarde dessa quinta-feira (29/5), o Metrópoles acompanhou o primeiro dia de júri no fórum da Barra Funda, na zona oeste de São Paulo. Durante a sessão, Cupertino, que foi o primeiro a depor, negou ter cometido o crime e alegando que não teria motivo, pois não conhecia as vítimas antes da execução.

As investigações, contudo, apontam que o empresário teria assassinado as vítimas porque não concordava com o namoro da filha com o ator. A ex-companheira dele, Vanessa Tibcherani, também prestou depoimento durante o júri de quinta e detalhou as agressões que sofreu durante os 22 anos de relacionamento.

Vanessa descreveu Cupertino como um homem misógino, agressivo e pouco afetuoso. De acordo com o depoimento dela, a relação acabou por conta “da situação da filha”, Isabela Tibcherani, que era impedida pelo pai de namorar com o ator Rafael Miguel.

Entenda como fuciona o julgamento

O julgamento pelo Tribunal do Júri começou na quinta-feira (29/5) com o sorteio dos jurados: de uma lista de 25 nomes, sete são sorteados para compor o Conselho de Sentença.

Os jurados sorteados fizeram a leitura das peças principais do processo, para se inteirar do caso julgado.

O Conselho de Sentença que decide sobre a condenação ou absolvição dos réus, cabendo ao juiz somente presidir os trabalhos, realizar a dosimetria da pena em caso de condenação e redigir a sentença.

Após a leitura dos casos, aconteceu as oitivas das testemunhas.

Nesta sexta-feira (30/5), começa a fase dos debates, quando representantes da Acusação, da Defesa e do Ministério Público expõem suas teses ao Conselho de Sentença.

quando representantes da Acusação, da Defesa e do Ministério Público expõem suas teses ao Conselho de Sentença. A fase dos debates funciona da seguinte forma: Primeiro, a Acusação tem a palavra. O promotor de Justiça Thiago Alcocer Marin, representando o Ministério Público, e a assistente de Acusação Maria Gorete Silva Carvalho terão a palavra por duas horas e meia.

A seguir, será a vez da Defesa dos réus, por mais duas horas e meia. Se houver réplica do MP, o tempo é de mais duas horas para a Acusação e igual tempo para a tréplica da Defesa.

Após os debates, o Conselho de Sentença se reúne na sala secreta para votar os quesitos e decidir sobre a condenação ou absolvição dos réus.

A etapa final é a preparação da pena e leitura da sentença pelo juiz.

Relembre o crime

O triplo assassinato aconteceu no dia 9 de junho de 2019 em Pedreira, na zona sul da capital paulistana.

De acordo com denúncia do Ministério Público de São Paulo (MPSP), Paulo Cupertino matou o ator Rafael Miguel, que na época tinha 22 anos, o pai dele, João Alcisio Miguel, de 52, e a mãe, Miriam Selma Miguel, de 50, porque não aceitava o namoro do jovem com a filha dele, Isabela Tibcherani, na época com 18 anos.

Os pais do ator estavam no local porque queriam conversar com Cupertino sobre o namoro dos filhos.

Segundo a denúncia, Cupertino disparou 13 vezes contra as vítimas. Ele foi acusado de triplo homicídio qualificado. Depois do crime, fugiu para Mato Grosso do Sul e, em seguida, para o Paraguai. O acusado foi preso na mesma região onde o crime ocorreu, escondido em um hotel, em maio de 2022.