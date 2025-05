Justiça classifica morte de homem durante briga de vizinhos como “incidente” e libera policial civil

O delegado e corregedor-geral da Polícia Civil do Acre, Thiago Fernandes Duarte, concedeu entrevista no início da noite deste sábado (24), na Delegacia de Flagrantes (Defla), onde comentou a liberação do agente da Polícia Civil Fábio Caldeira.

Segundo o delegado, Fábio foi liberado por ter sido considerado “vítima do homicídio” e afirmou que as investigações estão em andamento. O caso será apurado pela Corregedoria da instituição. Durante a entrevista, Duarte não soube responder à repórter Rose Lima por que a vítima, Francisco Rui Costa, de 55 anos, foi morta dentro do próprio quintal pelo policial civil.

Fábio Caldeira foi liberado por volta das 19h deste sábado, sem prisão em flagrante e sem audiência de custódia, uma vez que havia sido conduzido à delegacia pela Polícia Militar.

NOTA À IMPRENSA

A Polícia Civil do Estado do Acre informa que, na manhã deste sábado (24), ocorreu um incidente no bairro Isaura Parente, em Rio Branco, envolvendo um agente da instituição, que resultou na morte de um homem.

O agente foi apresentado à Delegacia de Flagrantes (Defla) pela Polícia Militar e, de imediato, a Corregedoria-Geral da Polícia Civil assumiu a presidência do procedimento, visando à apuração rigorosa dos fatos, garantindo total isenção e transparência nas investigações.

A Polícia Civil reafirma seu compromisso com a legalidade e a responsabilidade institucional, assegurando que todas as medidas cabíveis estão sendo adotadas.

José Henrique Maciel

Delegado-Geral da Polícia Civil do Acre

Thiago Fernandes Duarte

Corregedor-Geral da Polícia Civil do Acre

Assessoria de Comunicação da PCAC, Rio Branco, 24 de maio de 2025