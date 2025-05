Justiça determina que irmãos que mantiveram pai morto em casa continuem presos

A Justiça do Rio de Janeiro decidiu manter presos os irmãos Marcelo e Tania D’Ottavio foram detidos em flagrante na Ilha do Governador, no Rio de Janeiro, por manterem o corpo do pai, Dario D’Ottavio, de 88 anos, já em decomposição, dentro de casa.

Ambos permanecem internados em unidades psiquiátricas desde a última sexta (23), e , por isso, não compareceram à sessão. Segundo a juíza Laura Noal Garcia, da 14ª Vara Criminal, Marcelo e Tânia não tinham antecedentes criminais, mas “a gravidade concreta das condutas por eles praticadas justifica a manutenção da custódia cautelar”.

Ela disse também que os irmãos tentaram impedir a entrada da polícia para cumprir o mandado de busca e apreensão e que Marcelo , apresentou comportamento “agressivo, agitado e alterado”.

Segundo as investigações, o idoso teria morrido há pelo menos seis meses. O alerta surgiu depois de agentes da Secretaria Municipal Saúde serem impossibilitados de entrar na casa.

A suspeita é de que os filhos continuavam sacando a aposentadoria dele. Marcelo e Tania foram internados, pois a polícia acredita que eles apresentam possíveis transtornos psicológicos.

O corpo foi removido para o Instituto Médico Legal (IML) para exames periciais. As investigações prosseguem sob responsabilidade da equipe da 37ª DP, que apura os elementos necessários à completa elucidação do caso.

Além de ocultação de cadáver, os dois também responderão por resistência e lesão corporal.