Kamai rebate fala de Samir e presta solidariedade à ministra Marina Silva: “Não é vitimismo”

Durante o pequeno expediente da Câmara Municipal de Rio Branco, nesta quinta-feira (29), o vereador André Kamai (PT) saiu em defesa da ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, e rebateu as declarações do colega Samir Bestene (PP), que classificou como “vitimismo” a reação da ministra diante de recentes episódios de hostilidade no Senado.

Kamai afirmou que o debate não pode ser desviado para interpretações simplistas e destacou a necessidade de discutir seriamente o desenvolvimento e o investimento no Acre.

O petista também criticou duramente a postura do senador Plínio Valério (PSDB) que, segundo ele, tentou constranger e desqualificar Marina Silva durante uma audiência no Senado Federal.

“Não é possível que nós possamos aceitar que uma mulher com o status de ministra, com a responsabilidade e com a história que tem, sente numa cadeira e um senador que sequer se sabe qual é a contribuição dele para o país diga a ela para se colocar no seu lugar. O lugar da Marina é o lugar de ministra do Meio Ambiente, de uma das maiores personalidades do mundo”, enfatizou.

Kamai também contestou a tentativa de reduzir a presença de Marina Silva à sua condição de mulher, desconsiderando sua trajetória política e institucional. “Ela não foi lá para ser admirada, para mostrar o seu rosto. Não. Ela foi lá como ministra do Meio Ambiente”, frisou.

O vereador ainda relembrou episódios graves de violência política de gênero envolvendo a ministra, destacando que o senador em questão já manifestou, no passado, desejo de agredi-la fisicamente.

“Um senador que um dia desejou enforcá-la, não faz sentido e não é razoável que ele chegue lá e diga que a respeita como mulher, mas não como ministra. Ele não respeita como mulher, porque como mulher ele deseja violentá-la”, denunciou Kamai.

Para o parlamentar, o episódio se tratou de tentativa de constranger e rebaixar uma mulher em um espaço de poder.

“Aquele era um debate hipócrita, uma arapuca, uma armação para constranger e rebaixar uma mulher. Me coloco absolutamente à disposição para que a gente faça um debate sobre desenvolvimento, porque eu acho que ele é muito importante para o Acre e para o país”, concluiu.