Kate Middleton tem reação inesperada após ser confundida com assistente de William

Nem sempre os compromissos reais seguem um roteiro formal. Em uma das visitas oficiais do príncipe William e de Kate Middleton a uma casa de repouso no País de Gales, um breve mal-entendido chamou a atenção e revelou o bom humor da Princesa de Gales em situações inesperadas.

Veja as fotos Abrir em tela cheia Príncipe William, Kate Middleton e os filhos Reprodução/Instagram Princesa Kate Middleton batizou o navio de guerra da Marinha Real: HMS Glasgow Reprodução Instagram Princesa Kate Middleton e o príncipe William com os três filhos: George, Louis e Charlotte Reprodução Instagram Reprodução Príncipe William e Kate Middleton Reprodução/Instagram Voltar

Próximo

O engano aconteceu em agosto de 2020, no auge das restrições da pandemia de COVID-19. O casal visitava o Shire Hall Care Home, em Cardiff, como parte de uma agenda voltada ao acompanhamento de instituições de cuidado durante o período de crise sanitária. De máscara, como recomendava o protocolo, os dois conversavam com os residentes quando reencontraram Joan Drew-Smith, uma moradora já conhecida por sua franqueza.

Ao lembrar de uma partida de bingo realizada em uma visita anterior, Joan fez um comentário direto: “Vocês fizeram um trabalho de m***”, referindo-se à atuação do casal como anunciadores no jogo. William respondeu com leveza, explicando que as máscaras dificultavam a comunicação. Foi então que a idosa apontou para Kate e perguntou: “Essa é sua assistente?”

Sem hesitar, a princesa respondeu: “Bem, eu sou sua assistente! Já faz muito tempo!”, arrancando risos dos presentes.

Na época, William e Kate ainda usavam os títulos de Duque e Duquesa de Cambridge. A nomeação oficial como Príncipe e Princesa de Gales aconteceu após a ascensão do rei Charles III ao trono.