Lady Gaga, Adele, Cher e outros artistas que estão a um Tony do EGOT

O universo do entretenimento tem suas conquistas máximas e uma delas é ser EGOT. A sigla, que reúne as iniciais de Emmy, Grammy, Oscar e Tony, representa um feito alcançado por poucos: vencer ao menos uma vez em cada uma dessas premiações, as mais prestigiadas da TV, música, cinema e teatro. Agora, com a vitória no Emmy, Lady Gaga entrou no grupo dos que estão a um passo de completar esse quarteto.

A artista foi premiada por sua performance pré-gravada de “Hold My Hand” durante o intervalo do Super Bowl, somando seu primeiro Emmy à coleção que já incluía Grammys e um Oscar. Com isso, falta apenas uma estatueta do Tony Awards, o reconhecimento máximo do teatro nos Estados Unidos para que Gaga entre na seleta lista de artistas EGOT.

Mas ela não está sozinha nessa, outros nomes de peso da indústria também completam três das quatro etapas dessa jornada e precisam apenas da honraria teatral para conquistar o status completo. Entre eles estão Adele e Cher, que, como Gaga, brilham em palcos musicais e cinematográficos, mas ainda não estrearam oficialmente na Broadway, ou ao menos não com uma performance premiada.

Faltando uma semana para o TONY, veja a lista dos “quase-EGOTs”:

Kate Winslet

Julie Andrews

Common

Martin Scorsese

Ron Howard

John Williams

Trent Reznor e Atticus Ross

Kristen Anderson-Lopez

Paul McCartney e Ringo Starr

Eminem

Cynthia Erivo

Ludwig Göransson

Michael Giacchino

Hildur Guðnadóttir

H.E.R.

Randy Newman

Alan e Marilyn Bergman

Jon Batiste

O Tony Awards, criado em 1947, consagra talentos do teatro norte-americano e é considerado o equivalente cênico do Oscar, do Grammy e do Emmy. Sua conquista costuma ser a mais desafiadora para artistas que atuam predominantemente fora dos palcos teatrais.

Entre os poucos que já completaram a sigla EGOT estão nomes como Elton John, Viola Davis, Jennifer Hudson e John Legend, artistas que exploraram a arte e criatividade deixaram sua marca em múltiplas formas de entretenimento.