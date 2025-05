Lafufu: conheça as imitações mais acessíveis dos polêmicos Labubus

Em meio ao hype dos Labubus, muito usados como acessórios de bolsa pelo público entusiasta da moda, há quem esteja adotando réplicas com preço mais acessível. Na web, em fóruns ou nas redes sociais, como o TikTok, a imitação mais comentada do boneco “feio bonitinho” ganhou até um apelido: Lafufu. As diferenças entre versões podem incluir pelos mais ásperos, rosto torto ou dentes ao contrário.

O que são os “Lafufus”

Além de mais barato do que os originais fabricados pela marca Pop Mart, o Lafufu não tem vínculo com a empresa chinesa e pode fugir dos padrões oficiais de cores e pecar no acabamento, na qualidade dos materiais e até na mobilidade dos membros. Todavia, a versão falsa tem sido uma alternativa para quem quer desembolsar menos dólares com o oficial, com modelos que vão de US$ 22 a US$ 100 e selo de autenticidade.

O Brasil tem sido um solo fértil para os entusiastas do “Lafufu”, já que a versão do brinquedo pela Pop Mart não é comercializada no país oficialmente. Enquanto isso, as réplicas podem ser achadas em marketplaces como Shopee e Mercado Livre. Inclusive, com preços variados que podem passar da casa dos R$ 100. Para alguns, como informou o Business Insider, o acabamento inferior das cópias chega a ser o charme delas.

O Lafufu, imitação do Labubu, tem diferenças perceptíveis, como a qualidade dos materiais e alguns detalhes no design

Consequência do hype

O produto, criado a partir de ilustrações de 2015 do artista Kasing Lung, foi lançado em 2019 e já atingiu 23% da receita da fabricante, com o equivalente a R$ 2,3 bilhões em vendas, segundo a Forbes. A busca massiva em torno da peça levou as lojas físicas oficiais do Reino Unido a suspender provisoriamente as vendas, devido a filas nas portas, com direito a comunicado oficial e tudo.

Os Lafufus não têm ligação com a fabricante chinesa dos Labubus, a Pop Mart

Quem já aderiu

No exterior, a moda chegou até mesmo às famosas, como as cantoras Rihanna, Dua Lipa e Lisa (do grupo Blackpink, de k-pop). Como penduricalho, o acessório tem aparecido em fotos decorando bolsas de grifes como Hermès, Miu Miu, entre outras, além de vídeos de unboxing. E, claro, em memes que representam a repulsa de parte do público pelo aspecto intrigante do boneco.

