Latino expõe novo print, chama filho de mentiroso e faz forte desabafo

Latino usou as redes sociais nesta terça-feira (20/5) para contar que está sendo extorquido e ameaçado pelo filho Guilherme. Primeiro, o cantor gravou um vídeo falando sobre o caso. Em seguida, publicou um print para comprovar sua versão.

Na imagem, o escritório de Latino deposita R$ 1 mil na conta do filho Guilherme, supostamente para que ele pagasse um aluguel. O cantor, entretanto, revelou que o dinheiro não foi utilizado como imaginado.

“Segundo ele, era para alugar um quarto para morar. Mentira! Era para sustentar mais uma vez o seu vício. Que batalha”, desabafou Latino. Confira o print!

Latino tem relação conturbada com o filho

Latino afirma ter ajudado o filho de várias maneiras, oferecendo moradia e emprego, mas o rapaz demonstrou falta de vontade de trabalhar e problemas de dependência química.

O cantor também disse que o filho estaria o extorquindo com ameaças de expor toda a situação dele à imprensa e que, por isso, teria cortado qualquer ajuda financeira.

Segundo o relato, o artista só teria tido conhecimento da paternidade desse filho quando o jovem tinha 18 anos e após, exame de DNA, ele tentou mantê-lo por perto.

O artista relatou ainda que a situação do filho iria além da dependência química em drogas e álcool e que também teria indícios de dependência química psicológica.

Pela manhã, antes do print, o cantor já tinha desabafado sobre o caso. “Cansado de ser extorquido pelo meu filho, não aguento mais. Ele vivia dizendo que se quisesse abrir a boca pra falar mal de mim, as pessoas poderiam acreditar nele, porque é um filho e eu passei a vida inteira dando dinheiro pra ele porque não queria que as pessoas vissem que ele era mau caráter, o julgassem ou maltratassem”, disse.

O cantor, então, declarou: “Eu tava entendendo que não estava criando ele da forma que deveria ser, conversando, instruindo a arrumar um emprego e ter uma vida digna. Eu tava só financiando as loucuras e esse dinheiro, ao invés de ir pro sustendo dele, estava indo pro álcool, drogas etc., e eu tive que parar e parei de ajudar”, contou.

No fim, ele falou sobre a decisão de se manifestar: “Eu recebo várias ameaças desse menino, que vai pra imprensa falar mal de mim, que vai me detonar e que as pessoas vão acreditar nele. Então, estou aqui, antes disso tudo acontecer. Não sei nem se ele vai ter coragem de fazer isso ou não, mas se já fez ou deixou de fazer, eu preferi vir aqui e desabafar, falar exatamente o que está acontecendo. E o pior de tudo: ele se faz de vítima pra sociedade, pros meus outros filhos e tenta mascarar sua verdadeira face”, encerrou.