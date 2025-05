Latino toma atitude drástica contra o filho após graves acusações: ‘Denunciei’

O clima entre o cantor Latino e seu filho Guilherme Rocha, de 27 anos, está cada vez mais tenso, e agora parece que a briga familiar ganhou contornos judiciais. Após uma série de acusações trocadas publicamente nas redes sociais, Latino declarou que vai acionar o Judiciário contra o próprio filho.

Em um vídeo compartilhado nos stories de seu Instagram, o cantor foi direto: “E você aí, fofoqueiro, que está vindo aqui nos meus Stories, para saber se eu vou continuar falando mal do meu filho, esquece. Tudo o que eu tinha para falar, eu já falei. Já denunciei, expliquei o que estava acontecendo. Se eu tiver que mostrar um dossiê, alguma coisa, vai ser na Justiça. Porque é lá que se resolvem os problemas e não aqui”.

Do outro lado, Guilherme não deixou barato e também anunciou que pretende levar o pai ao tribunal. A decisão veio após Latino ter dito que o jovem seria “dependente químico” e que teria agredido tanto sua mãe quanto a madrasta. “Ele vai ter que pagar por essas difamações na justiça. Ele disse que agredi mulher, ele vai ter que provar”, rebateu Guilherme.

Comparação com P. Diddy

No sábado (24), o filho de Latino usou as redes sociais para intensificar as acusações e não poupou palavras. Em um dos vídeos mais polêmicos, ele comparou Latino ao rapper norte-americano envolvido em múltiplas denúncias de crimes graves.

“As pessoas vão ver quem é o Latino. Esse merda desse Latino. Ele é o Puff Daddy brasileiro, e eu vou provar. Eles nem sabem as coisas que eu tenho no celular contra ele”, disparou. Guilherme ainda envolveu a mãe na polêmica, dizendo que ela também teria sido conivente com o comportamento do pai. “E ele usou a minha mãe, que é mais covarde, que me abandonou quando criança, e ainda forneceu coisas para o próprio pai”, afirmou.

Para quem não acompanhou, P. Diddy, também conhecido como Puff Daddy, enfrenta uma série de acusações gravíssimas, incluindo agressão sexual, tráfico humano e abuso físico. O escândalo ganhou repercussão global em novembro de 2023, quando sua ex-parceira Cassie Ventura entrou com um processo o acusando de estupro, agressão e coerção sexual. O caso chegou aos tribunais em maio de 2025, com depoimentos revelando festas privadas recheadas de drogas, violência e atos sexuais forçados, conhecidas como “freak-offs”.