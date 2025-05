Lay’s proporciona experiências em tempo real na UEFA Champions League

LAY’S® – marca da PepsiCo, uma das maiores empresas de alimentos e bebidas do mundo e marca de batata chips número um do mundo* – é patrocinadora oficial da UEFA Champions League e, este ano, preparou uma interação especial e em tempo real com o público para a ocasião.

Quizzes, curiosidades e atualizações de placar, gols, jogadas e cartões devem alcançar os torcedores onde estiverem por meio de um chatbot.

Por lá, os consumidores também são informados sobre descontos e condições especiais nos aplicativos parceiros, fazendo com que o torcedor garanta sua LAY’S® para assistir aos jogos da UCL.

A final da UEFA Champions League, marcada para 31 de maio, promete transformar as salas de estar, cinemas e bares em verdadeiros pontos de encontro para os fãs de futebol. Além da expectativa pelo título europeu, muitos torcedores já se preparam para acompanhar o jogo de um jeito especial: com batata LAY’S® à mão.

Com a campanha “Tem LAY’S®, Tem jogo”, a marca aposta na ideia de que a experiência do futebol quando acompanhada de LAY’S® fica muito mais gostosa. Um exemplo é o novo filme publicitário estrelado por Lionel Messi, Luis Suárez, Alexia Putellas e Thierry Henry.

No vídeo, os craques percorrem bares em cidades como Miami e Barcelona, procurando o local ideal para assistir o jogo — e o critério de escolha é claro: o lugar precisa ter Lay’s.

No Brasil, o conceito foi adaptado para valorizar a realidade do torcedor que precisa conciliar a rotina com a paixão pelo futebol.

Com a proposta, a marca destaca que o jogo pode ser vivido intensamente em qualquer lugar onde a pessoa estiver, e, claro, com um pacote de LAY’S® por perto.

Os influenciadores Bruno Formiga, Tati Mantovani e Vitor Sérgio mostraram, nas redes sociais, como se prepararam para assistir às semifinais da UEFA Champions League.

“O objetivo é promover uma conexão com os torcedores brasileiros que querem acompanhar as partidas de onde estiverem, visto que os jogos no Brasil, muitas vezes, ocorrem no horário comercial”, explica Bruno Macário, diretor de Marketing na PepsiCo do Brasil.

“Convidamos todos a acompanharem os jogos, ou ao menos o seu placar, com LAY’S® e sentir a energia de ser apaixonado pelo esporte.” Bruno Macario, diretor de Marketing na PepsiCo do Brasil

A presença de LAY’S® durante os jogos também foi percebida pelas ruas. Durante as partidas, a marca exibiu o placar em tempo real em um circuito de mais de 6 mil telas digitais instaladas em edifícios residenciais e comerciais.

Ações de sucesso

Essa não é a primeira vez que a marca interage com o público para promover os jogos da UCL.

No ano passado, os ex-jogadores Thierry Henry e David Beckham utilizaram as câmeras do estádio para encontrar torcedores com a batata LAY’S® e chamá-los para assistir a partida no camarote com eles.

As campanhas globais e as adaptações para o público brasileiro fazem parte das estratégias de LAY’S® de manter a ligação com o universo do futebol, tanto masculino quanto feminino. Inclusive, a marca detém os direitos de transmissão da UEFA Women’s Champions League até 2030.

Para os torcedores brasileiros, a final da UEFA Champions League 2025 é mais do que um jogo: é um ritual coletivo. E, este ano, LAY’S® promete trazer sabor nas salas, escritórios e bares onde o futebol europeu será assistido.

