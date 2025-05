Leão: confira o horóscopo de hoje (24/5) para seu signo

Alargue os horizontes! O sábado favorece contatos com pessoas de fora, decisões sobre estudos ou viagens e bons diálogos com figuras influentes.

Leia também

Um plano antigo pode voltar com mais força e dar sentido à vida. No amor, liberdade será essencial. Aceite um convite que desafie sua zona de conforto e aprofunde vínculos de amizade. Sagitarianos lideram! Conheça os 3 signos mais bagunceiros do zodíaco