Leão mata turista num acampamento de luxo na Namíbia

Um turista de 59 anos morreu após ser atacado por um leão em um resort de luxo localizado em uma área remota no noroeste da Namíbia, nesta sexta-feira.

De acordo com a agência AFP, que citou a polícia local, o homem estava acampado em um complexo de tendas de luxo, junto com outros turistas, quando o ataque aconteceu.

Um porta-voz do Ministério do Meio Ambiente informou ao veículo local Informante que o ataque ocorreu no início da manhã, quando a vítima saiu da tenda para ir ao banheiro.

Outras pessoas que estavam no local ainda conseguiram afastar o leão, mas, apesar dos esforços, o homem já estava sem vida.

Uma investigação está em andamento para esclarecer os detalhes do ocorrido.