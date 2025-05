Léo Moura afirma que teria espaço no elenco do Flamengo e fala sobre jogador do Rio Branco em entrevista

O ex-lateral-direito do Flamengo, Léo Moura, esteve em Sena Madureira, no último quinta-feira (22) para participar de um amistoso entre os amigos do senador Alan Rick e os amigos do prefeito Gerlen Diniz, no estádio José Marreira Filho, o Marreirão. O ex-jogador bateu um papo simpático e descontraído em entrevista ao ContilNet, onde comentou sobre o atual elenco rubro-negro e fez comparações bem-humoradas com outros laterais.

FIQUE POR DENTRO: No Acre, Léo Moura é homenageado e agradece apoio a projeto social: “Sou só um pedaço disso”

Ao ser questionado se teria espaço no time do Flamengo atual, disputando espaço com Wesley, Danilo e Varela, Léo Moura não perdeu a piada:

“Cara, pelo menos pra jogar 45 minutos dava. Dava, dava. Mas eles estão… o Flamengo tá bem servido ali, eles estão dando conta do recado”, comentou.

O bate-papo com Léo ainda teve um momento de “bate-bola” rápido, em que o ex-atleta foi desafiado a escolher quem jogou melhor entre ele e outros nomes da mesma posição. Sobre Ruy Cabeção (ex-Fluminense e Botafogo) e Fagner (ex-Corinthians e atualmente no Cruzeiro), ele não titubeou: “Léo Moura.” Já na comparação com Jorginho, campeão do mundo em 1994, ele foi humilde: “Jorginho.”.

Na hora de escolher entre Jorginho e Cafu, outra lenda da lateral-direita brasileira, ele refletiu: “Briga boa, hein? Mas vou ficar com Jorginho.”. E mesmo ao ser confrontado com um nome da história do futebol acreano, o lateral Ley, do Rio Branco, Léo manteve a coerência e repetiu a resposta: “Jorginho.”

A presença de Léo Moura foi um dos destaques do amistoso festivo, que reuniu atletas, ex-jogadores e políticos num clima de confraternização. O evento teve como palco o tradicional Marreirão, e animou a torcida local com lances descontraídos e muita interação entre os participantes.

Com passagens marcantes por clubes como Botafogo, Vasco, Grêmio e principalmente o Flamengo — onde conquistou títulos e marcou época — Léo Moura mostrou que o carisma e o bom humor seguem em alta mesmo após pendurar as chuteiras.