Let it go! Governo coloca Friale para ‘dançar’ em comemoração à chegada da 1ª friagem do ano

O governo do Estado publicou um vídeo descontraído para comemorar a chegada da primeira friagem do ano no Acre, nesta quinta-feira (29).

Nas imagens, é possível ver o meteorologista Davi Friale, que previu a chegada do frio no estado, ‘dançando’ sob as imagens do estado ao fundo.

O Inmet (Instituto nacional de Metereologia) emitiu, na tarde da terça-feira (27), um alerta de queda de temperatura em pelo menos 12 estados brasileiros, incluindo o Acre.

A frente fria chegou ao Brasil pelo Rio Grande do Sul e, nesta quarta-feira (28), causando tempo severo com queda brusca nos termômetros. A previsão é de que o estado registre recorde de frio nesta semana.

