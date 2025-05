Lexa faz primeiro show após morte da filha: “Achei que seria incapaz”

Lexa usou as redes sociais para celebrar o primeiro show que fez após a perda da filha. A cantora ficou seis meses afastada dos palcos e retornou no último sábado (24/5), durante a Virada Cultural, em São Paulo.

“Queria começar esse texto agradecendo primeiramente a Deus. Lembro do dia que achei que eu seria incapaz de voltar a exercer a minha profissão novamente, mas o Senhor me sustentou. 6 meses sem fazer shows e agora estou de volta”, contou.

A cantora Lexa

Lexa posa nos bastidores do clipe da música que fez em homenagem à filha, Sofia

A cantora Lexa

A cantora Lexa

“Eu estou muito feliz por estar aqui. Hoje, o sentimento predominante é alegria! Alegria de estar viva, alegria de fazer o que eu faço ao lado das pessoas que eu amo. Agora eu estou doida para rodar esse Brasil e encontrar vocês”, completou.

Lexa fez música para a filha

Mesmo durante o período longe dos palcos, a cantora continuou trabalhando e chegou a fazer uma música para a filha Sofia, fruto da união com o ator Ricardo Vianna. A pequena nasceu em 2 de fevereiro e morreu três dias após o nascimento.

“Cada dia é um dia. Tem dia que eu estou um pouco melhor, tem dia que eu choro o dia inteiro. A gente aprende a lidar e a conviver com a dor. Hoje eu fiz a minha canção favorita”, começou.

“Hoje eu fiz uma música para a minha princesa. E fazer ao lado de pessoas que eu tanto admiro, que eu gosto muito. Eu cantei com toda a força do meu ser, com a minha alma e ver uma pessoa que também passou pelo que eu passei participando dessa música foi muito especial. Todo mundo estava sentindo a emoção, mas ele entendia”, disse a cantora.

A artista ainda compartilhou uma foto ao lado do produtor musical Jefferson Junior, que também enfrentou a perda de uma filha. “Ver uma pessoa, que também passou pelo o que eu passei, participando dessa música foi muito especial. Via que todo mundo estava sentindo emoção, mas ele entendia”.