Lexa volta aos palcos e emociona com relato de superação: “Achei que seria incapaz”

A cantora Lexa fez seu primeiro show em seis meses na noite do último sábado (24/5), após um período delicado e avassalador devido ao quadro de pré-eclâmpsia precoce e a perda da filha, Sofia. Nas redes sociais, a artista marcou a volta aos palcos com um emocionante texto sobre superação, e dedicou aos fãs a força que encontrou para continuar a fazer aquilo que ama.

“Queria começar esse texto agradecendo primeiramente a Deus. Lembro do dia que achei que eu seria incapaz de voltar a exercer a minha profissão novamente, mas o Senhor me sustentou. 6 meses sem fazer shows e agora estou de volta!”, contou Lexa, que se apresentou na Virada Cultural em São Paulo.

“E eu tô MUITO FELIZ por estar aqui. Hoje, o sentimento predominante é ALEGRIA! Alegria de estar viva, alegria de fazer o que eu faço ao lado das pessoas que eu amo. Agora eu tô doida pra rodar esse Brasil e encontrar vocês!! Obrigada, São Paulo, por essa noite”, completou.

Em janeiro deste ano, Lexa precisou suspender toda a sua agenda de shows após enfrentar complicações em sua gestação. A cantora esperava sua primeira filha, Sofia, fruto do relacionamento com Ricardo Vianna. No entanto, devido à síndrome de HELLP, ela perdeu o bebê e decidiu se afastar da profissão para viver o luto e focar em sua recuperação física e emocional.

A recuperação da cantora foi gradual, assim como o seu retorno aos palcos, com pequenas participações em eventos e desfiles. Em sua primeira apresentação para valer em seis meses, Lexa entregou uma performance dedicada e cheia de emoção, que foi retribuída pela plateia, que gritou e torceu pela cantora até o último segundo.

“Foi lindo de mais, eu amei esse show. Fiquei tão emocionada quando ela falou que estava se sentindo bem, e viva. Entregou tudoooo, dançou demais, estava radiante e fora desse corpo. Foi um prazer imenso. Parabéns, meu amor, você voltou e voltou com tudo”, escreveu uma internauta.

Quem também tietou Lexa foi a mãe da cantora, Darlin Ferrattry. Além de compartilhar os melhores momentos do show nas redes sociais, a empresária também dedicou uma mensagem emocionante ao retorno da filha: “era a Lexa no seu estado mais dominante, na sua arte de cantar e dançar, nesse encontro lindo com seu público”.