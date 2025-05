Libertadores: o que está em jogo para os brasileiros na última rodada?

A fase de grupos da Libertadores se encerra nesta semana e a disputa por vagas nas oitavas de final promete agitar o mercado de apostas. Palmeiras e São Paulo já estão garantidos no mata-mata, mas outros cinco clubes brasileiros ainda lutam pela classificação: Botafogo, Flamengo, Fortaleza, Internacional e Bahia.

Quem tem mais chances? Quais são os cenários possíveis para cada time?

Confira a situação atual dos brasileiros na competição e as cotações das casas de apostas para avançarem à próxima fase.

Botafogo decide vaga dentro de casa (Odds* Superbet)

Odds para o Botafogo se classificar – 1.40

Atual campeão da Libertadores, o Botafogo está na terceira colocação do Grupo A, com nove pontos conquistados, a mesma pontuação do Estudiantes, da Argentina.

Quem lidera é a Universidad de Chile, com dez, que será a adversária do Glorioso nesta terça-feira (27/5), às 21h30 (de Brasília), no Nilton Santos.

Quem vence o jogo?

Botafogo: 1.58

1.58 Empate: 4.10

4.10 Universidad de Chile: 5.85

Para não depender de um tropeço do Estudiantes contra o Carabobo, da Venezuela, o Botafogo precisa de uma vitória na partida contra o Universidad de Chile. E de acordo com a Superbet, o Fogão tem grande favoritismo para conseguir os três pontos.

Onde assistir Botafogo x Universidad de Chile

A partida entre Botafogo e Universidad de Chile, pela última rodada da fase de grupos da Libertadores, terá transmissão exclusiva do Paramount+ (streaming).

Flamengo depende apenas de si no Maracanã – Odds* Superbet

Odds para o Flamengo se classificar – 1.03

Em busca do tetracampeonato da Libertadores, o Flamengo depende apenas de si para garantir uma vaga nas oitavas de final.

E a tendência é que o Rubro-Negro consiga com tranquilidade. Com oito pontos e na segunda colocação, o time de Filipe Luís enfrenta o Deportivo Táchira, da Venezuela, equipe que não pontuou no Grupo C.

Quem vence o jogo?

Flamengo: 1.08

1.08 Empate: 13.00

13.00 Deportivo Táchira: 32.00

Diante de times venezuelanos, o retrospecto do Flamengo é perfeito. Em 11 partidas disputadas, o Rubro-Negro conseguiu vencer todas elas. O jogo contra o Deportivo Táchira será na quarta-feira (28/5), às 21h30, no Maracanã.

Onde assistir Flamengo x Deportivo Táchira

A partida entre Flamengo e Deportivo Táchira, pela última rodada da fase de grupos da Libertadores, terá transmissão da TV Globo (TV aberta), da ESPN (TV fechada) e do Disney+ (streaming).

Fortaleza precisa se recuperar – Odds* Superbet

Odds para o Fortaleza se classificar: 1.20

Em momento de grande turbulência dentro de campo, o Fortaleza precisa se recuperar para não depender de outros resultados. Segundo colocado com oito pontos, o Leão do Pici vai à Argentina enfrentar o Racing, líder com dez, na quinta-feira (29/5), às 21h30.

Quem vence o jogo?

Racing: 1.58

1.58 Empate: 4.10

4.10 Fortaleza: 5.85

Apesar de ter uma missão complicada na Argentina, a vida do Fortaleza pode ser facilitada pelo outro jogo do Grupo E.

Com seis pontos conquistados, o Atlético Bucaramanga, da Colômbia, é o terceiro colocado e o único que pode ultrapassar o time de Juan Pablo Vovjoda.

O problema é que os colombianos enfrentarão o Colo-Colo, fora de casa, mas com os chilenos já eliminados.

Onde assistir Racing x Fortaleza

A partida entre Racing e Fortaleza, pela última rodada da fase de grupos da Libertadores, terá transmissão da ESPN (TV fechada) e do Disney+ (streaming).

Um brasileiro ficará de fora – Odds* Superbet

Odds Internacional se classificar: 2.40

2.40 Odds Bahia se classificar: 10.00

O grande drama da última rodada da fase de grupos está no F. Internacional e Bahia se enfrentam por uma das vagas para as oitavas de final. Na quarta-feira, os times jogam no Beira-Rio, às 19h, casa do Colorado.

Quem vence o jogo?

Internacional: 2.02

2.02 Empate: 3.40

3.40 Bahia: 3.85

Na segunda colocação, com oito pontos, o Internacional é o favorito para vencer e se garantir nas oitavas de final.

Na terceira posição, com sete, o Bahia precisa ser um visitante inconveniente para se assegurar na próxima fase.

Onde assistir Internacional x Bahia

A partida entre Internacional e Bahia, pela última rodada da fase de grupos da Libertadores, terá transmissão exclusiva do Paramount+ (streaming).

*Odds estão sujeitas a alterações. Última atualização em 27/05/2025