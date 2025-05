Líder de Bocalom acusa greve da Educação de ter cunho ‘eleitoreiro’ e é rebatido por presidente

O líder da prefeitura na Câmara, vereador Rutênio Sá, em entrevista coletiva, falou sobre a greve dos servidores municipais da Educação, que teve início no dia 22 na capital, e classificou o movimento, que realiza um protesto na Câmara de Rio Branco nesta terça-feira (27), como sendo de cunho “eleitoreiro”.

A fala do parlamentar surgiu em meio às eleições do Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Acre (Sinteac), que se aproximam e terão a atual presidente, professora Rosana Nascimento, como candidata à reeleição.

“A greve da educação é legítima, mas temos que também verificar que existe uma eleição do sindicato nos próximos 20 dias, se eu não me engano, e que vai ser uma eleição disputadíssima, da qual a presidente atual, a presidente do sindicato, vai concorrer. Então, eu não sei até que ponto esse movimento grevista está atrelado a essa eleição também. Isso nós temos também que avaliar, esse ponto”, disse.

Ao ouvir a fala do vereador, a presidente do Sinteac, que estava no local, fez questão de rebater o discurso.

“Eu nunca fiz politicagem no sindicato, nunca fiz. Não sou quem faz greve, quem faz é a categoria, que delibera, e eu acato. E mais do que isso, nos ajude a dialogar, não só isso, nos ajude a negociar e atender a nossa pauta”, rebateu.

Rutênio Sá explicou, ainda, que já existe uma comissão na prefeitura que está debatendo com várias categorias para discutir as demandas, e que reajustes estão atrelados à reforma da Previdência, que terá projeto apresentado na Câmara antes do recesso parlamentar, em julho.

“Existe uma proposta de reforma da Previdência Municipal. E isso, existe uma interdependência entre a reforma da Previdência Municipal e a questão das datas-bases dos servidores. Questão de aumento, reposição inflacionária, dentre outros. Está havendo a conversa e temos que aguardar também a proposta da reforma da Previdência, que está ficando pronta e deve chegar aqui antes do recesso”, disse.