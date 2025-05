Live-action “Lilo e Stitch” é a estreia da semana no cinema. Confira as curiosidades!

O novo live-action da Disney, “Lilo e Stitch”, estreou nesta quinta-feira (22/5), e tem recebido críticas positivas, apesar de ainda não ter ganhado o “Selo Fresh” no site Rotten Tomatoes, quando alcança mais de 75% de aprovação do público. Para aqueles que ainda vão assistir, o portal LeoDias reuniu algumas curiosidades sobre a obra:

Gravações no Havaí

O longo foi filmado no Havaí, nos Estados Unidos, exatamente como na história original. Essa escolha reforça a autenticidade da produção, que também conta com parte do elenco formado por atores nativos da região, valorizando ainda mais a cultura local.

Elenco de origem havaiana e com ligação a versão de 2002

Lilo, a personagem principal, é interpretada pela pequena atriz de 8 anos, Maia Kealoha. Já as atrizes Sydney Agudong e Tia Carrere dão vida a Nani, irmã mais velha de Lilo, e a Sra. Kekoa, a assistente social. Carrere, também participou do desenho original lançado em 2002, dublando a personagem de Nani.

Animações por CGI

O monstrinho mais querido, Stitch, foi criado por CGI (Imagens Geradas por Computador), o recurso deixa a animação mais realista, já que ele é um alienígena fantasiado de cachorro. A tecnologia também foi usada nos personagens Pleakley e Jumba, os agentes alienígenas que tentam resgatar o experimento 626 (Stitch).

Trilha sonora regravada pela família do Bruno Mars

A trilha sonora do filme ganhou a voz dos sobrinhos do Bruno Mars, Nyjah Music e Zyah Rhythm. O artista, que também nasceu no Havaí, produziu a regravação do clássico de Elvis Presley, “Burning Love”, que também faz parte da versão de desenho.