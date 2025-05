Lívia Andrade tranquiliza seguidores e agradece orações após susto com avião: “Final feliz”

Conforme confirmado pela reportagem do portal LeoDias, a apresentadora Lívia Andrade passou por um susto ao lado do namorado, Marcos Araújo e do DJ Sevenn, na noite desta quinta-feira (29/5), ao sair de Goiás para São Paulo em um avião de pequeno porte que apresentou problemas no trem de pouso. Ao chegar em casa e se acalmar, a ex-modelo apareceu em seu Instagram para agradecer o carinho dos fãs.

“To aqui voltando para o corpo antes de ir tomar banho e dormir”, iniciou a apresentadora. “Resolvi passar aqui só para agradecer, o seu carinho, a sua atenção, a sua oração, a sua prece, a sua energia positiva. Como é importante isso na vida da gente, como faz toda a diferença, e é nisso que a gente tem que focar”, falou.

A ex-modelo continuou: “Muita gente acompanhou esse pouso, né? Então, eu senti, vi pelas mensagens, a aflição de vocês e a vibração, a torcida para que tudo desse certo, para que tivesse um final feliz. E tivemos todos um final feliz graças a Deus e graças a você aí do outro lado, a sua torcida, a sua oração, a sua reza independente da sua crença. E eu estou aqui, me sentindo renovada”, desabafou.

A artista ainda publicou um vídeo do momento em que a aeronave pousou em segurança e brincou: “Parabéns para a gente, nascemos de novo! Temos um dia em comum de aniversário agora”.