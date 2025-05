Lotofácil: aposta de Goiânia leva mais de R$ 1 milhão

Goiânia – Novo milionário! Uma aposta registrada na capital goiana acertou as 15 dezenas da Lotofácil e levou um prêmio de mais de R$ 1 milhão. O sorteio do concurso 3400 foi realizado nesse sábado (24/5), pela Caixa Econômica Federal. Entre os ganhadores, também estão apostas de Paraíba, Paraná e São Paulo.

Os números sorteados foram: 01-03-04-05-07-08-09-11-13-14-16-19-22-23-24.

No total, seis apostas acertaram os 15 números. Além de Goiânia, os ganhadores são de João Pessoa (PB), Piraquara (PR), Barueri (SP) e Salto de Pirapora (SP). Um bolão de Osasco (SP) com 14 cotas também levou a bolada de R$1.074.600,32.

Leia também

Com 14 acertos, houve 30 apostas ganhadoras no estado, que vão levar prêmios que vão de R$1.222,37 até R$2.444,68. No Brasil, 781 apostas conquistaram pouco mais de R$ 1 mil. Entre os ganhadores com 13, 12 e 11 números, os valores variam de R$ 30 até R$ 6.

O próximo sorteio da Lotofácil está previsto para esta segunda-feira (26/5), com valor estimado de R$ 1,8 milhão.

Como jogar

Na Lotofácil, os apostadores podem marcar entre 15 e 20 números, dentre os 25 disponíveis no volante, e faturar prêmios se acertarem 11, 12, 13, 14 ou 15 números. Ainda é possível optar pela escolha dos números pelo sistema da Caixa Econômica Federal (CEF), por meio da Surpresinha, ou concorrer com a mesma aposta por três, seis, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos através da Teimosinha.

Ainda é possível jogar em grupo, por meio do Bolão das Loterias. Na Lotofácil, os bolões têm preço mínimo de R$ 12, sendo que cada cota não pode ser inferior a R$ 4.