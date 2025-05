Luan Santana leva a filha para o estúdio pela 1ª vez e revela apelido carinhoso

Neste sábado (24/5), Luan Santana levou Serena para conhecer a LS Music, escritório executivo que administra sua carreira, onde fica seu estúdio. O cantor compartilhou o momento encantador nas redes sociais e ainda revelou o apelido carinhoso da primeira filha, fruto do casamento com a influenciadora Jade Magalhães.

“Sese conhecendo a LS Music”, escreveu Luan na legenda do vídeo em que aparece passeando pelo local com a bebê no colo, sem mostrar o rosto de Serena. A neném, que usava um laço na cabeça e vestido de manga comprida, ainda interagiu com a parede de prêmios do pai.

Serena é a primeira filha de Luan Santana com a influenciadora e designer de moda Jade Magalhães

Em entrevista ao portal LeoDias, Jade Magalhães revelou que Serena é parecida com Luan: “Gente, ela é a cara do Luan, eu também acho que é a cara dele. Ela tem a minha unha da mão. Ela é linda, muito linda!”, disse ela sobre a herdeira.

A influenciadora ainda ressaltou que a chegada da bebê mudou a vida do casal: “Ontem ela fez 3 meses, mas ela é linda, saudável, muito feliz e cheia de vida. Uma bebê muito feliz e a gente também está muito feliz porque ela realmente transformou a nossa vida, mas para muito melhor”, declarou.

Serena, filha de Luan e Jade, nasceu no último dia 28 de dezembro, em uma maternidade de São Paulo. Um mês antes, o cantor oficializou a união com Jade Magalhães em uma cerimónia civil íntima realizada em sua casa, em Alphaville.