Luana Piovani não perdoa Neymar e alfineta novamente: “Bebê reborn do futebol”

Luana Piovani segue com os dedos afiados e aprontando nas redes sociais. Nesta sexta-feira (23/5), a atriz, que reside em Portugal, voltou a cutucar o marido de Bruna Biancardi e iniciar um novo capítulo da briga entre os dois. Ex-mulher de Pedro Scooby, a personalidade midiática compartilhou um vídeo polêmico em sua conta oficial no Instagram, no qual Guilherme Pallesi, do “Bola na Rede”, da RedeTV!, chama Neymar Jr. de “bebê reborn do Santos”. Segundo o apresentador, o atacante possui um valor altíssimo e é sem utilidade. Não é a primeira vez que a estrela ataca o esportista.

“Para mim, hoje, o Neymar é muito mais um bebê reborn do Santos. É o bebê reborn do futebol brasileiro. É caro e não serve para porcaria nenhuma. É caro e não serve para o futebol brasileiro. Quando eu falo ‘Neymar do Santos’, não reconheço; agora, se falam que é o bebê reborn do Santos, aí eu sei que é o jogador que foi muito bom e hoje não incomoda ninguém. Eu costumo dizer o seguinte: o Neymar tem demonstrado a cada dia que não está nem aí para o Santos”, disparou o comunicador esportivo, conhecido também como Guipa.

Luana Piovani segue com os dedos afiados e aprontando nas redes sociais. Nesta sexta-feira (23/5), a atriz, que reside em Portugal, voltou a cutucar o marido de Bruna Biancardi e iniciar um novo capítulo da briga entre os dois. Ex-mulher de Pedro Scooby, a personalidade midiática compartilhou um vídeo polêmico em sua conta oficial no Instagram, no qual Guilherme Pallesi, do “Bola na Rede”, da RedeTV!, chama Neymar Jr. de “bebê reborn do Santos”. Segundo o apresentador, o atacante possui um valor altíssimo e é sem utilidade. Não é a primeira vez que a estrela ataca o esportista.

“Para mim, hoje, o Neymar é muito mais um bebê reborn do Santos. É o bebê reborn do futebol brasileiro. É caro e não serve para porcaria nenhuma. É caro e não serve para o futebol brasileiro. Quando eu falo ‘Neymar do Santos’, não reconheço; agora, se falam que é o bebê reborn do Santos, aí eu sei que é o jogador que foi muito bom e hoje não incomoda ninguém. Eu costumo dizer o seguinte: o Neymar tem demonstrado a cada dia que não está nem aí para o Santos”, disparou o comunicador esportivo, conhecido também como Guipa.

“Se o Santos quiser fazer uma ação de marketing com o Neymar hoje, tem que pedir autorização para a empresa dele. Logo, quem assinou esse contrato, seu Marcelo Teixeira, é um cara que demonstra que está totalmente ultrapassado se tratando de diligência do futebol brasileiro. Neymar está enganando o Santos”, finalizou Pallesi. Recentemente, Luana se envolveu em uma grande polêmica com Virgínia Fonseca, após a influenciadora ser convocada para depor na CPI das Bets. Poliana Rocha, esposa de Leonardo e mãe de Zé Felipe, com quem a apresentadora é casada, fez questão de se manifestar e pedir orações.

“Gente, já estou em casa e inclusive aqui nas minhas orações. Agradecendo a Deus pelo dia que tive hoje, pelo dia que a minha família teve hoje em específico. Estou pedindo a Deus para abençoar e repreender todo o desejo ruim que as pessoas lançam sobre a nossa família. Que Deus tenha misericórdia e pena dessas pessoas! Que essas pessoas alcancem o que elas almejam, com muita saúde, com muita prosperidade. Eu falo que, cada vez que as pessoas desejam o mal, mais a gente se fortalece, né? Porque a gente tem sempre Deus com a gente”, disse Poliana.