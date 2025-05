Lúcio volta a atualizar redes sociais após queimar 18% do corpo. Veja

Através das redes sociais, Lúcio voltou a atualizar os seguidores sobre a rotina no hospital. O ex-zagueiro e campeão do mundo em 2002, que sofreu um acidente doméstico que queimou 18% do corpo, mostrou sessão em câmara hiperbárica enquanto assistia os melhores momentos da carreira.

“Domingo também é dia de lutas e desafios. Mais uma sessão de câmara hiperbárica. Deus nos abençoe”, escreveu Lúcio, que segue internado no Hospital Nora Teixeira, em Porto Alegre.

4 imagens Fechar modal. 1 de 4

Ex-zagueiro deu entrada em hospital com queimaduras no corpo

Jonathan Moscrop – UEFA/UEFA via Getty Images 2 de 4

Lúcio é pentacampeão com a Seleção Brasileira

Jose Manuel Alvarez/Quality Sport Images/Getty Images 3 de 4

Foto foi publicada no Instagram do ex-jogador

Reprodução 4 de 4

Atleta sofreu acidente com lareira ecológica na quinta-feira (15/5)

Hugo Barreto/Metrópoles

Leia também

O que faz a câmara hiperbárica?