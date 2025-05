Lula deve participar de congresso do PSB em Brasília

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) deve participar do XVI Congresso Nacional do PSB nesta sexta-feira (30/5). O evento, que ocorre em Brasília, contará com nomes importantes da sigla.

Na cerimônia de abertura do congresso, o presidente Lula deverá apresentar uma fala de abertura.

O PSB é o partido do vice-presidente Geraldo Alckmin. O político paulista, por outro lado, ainda tem uma posição incerta na chapa com Lula nas eleições de 2026, quando o petista deve disputar a reeleição.

O congresso do PSB tem como tema: “Brasil: Potência Criativa e Sustentável”, com debates sobre o cenário político brasileiro, política internacional e enfrentamento de desigualdades sociais.

A abertura acontece nesta sexta-feira e no domingo (1º/6) está prevista a eleição dos novos membros do Diretório Nacional e da Comissão Executiva Nacional, com João Campos (PSB-PE), na presidência da sigla.