Lula indica o primeiro candidato a ministro do STJ; é um desembargador do PI

Pelo menos uma das duas vagas de ministros do Superior Tribunal de Justiça (STJ), onde o acreano Sammy Barbosa Lopes, procurador de Justiça do Ministério Público do Acre (MPAC), figura como candidato, foi definida. No início da noite desta terça-feira (27), o presidente Luiz Inácio Lula da Silva telefonou ao governador do Piauí, Rafael Fonteles, que se encontra nos Emirados Árabes, para informá-lo de que havia escolhido um conterrâneo seu para uma das vagas de ministros, aquela que cabe a magistrados da Justiça Federal.

Trata-se do desembargador Carlos Brandão, do Tribunal Regional Federal da 1ª Região (TRF-1). Ele concorria à vaga tendo como “cabos eleitorais”, além do governador Fonteles, o ministro do Desenvolvimento Social, Wellington Dias, e o ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Nunes Marques, que também são piauienses.

O desembargador foi comunicado de seu nome numa audiência com o presidente da República no Palácio do Planalto. Sua indicação agora vai à análise dos senadores e, após sabatina, ele será empossado.

A outra vaga, a que cabe a membros do Ministério Público, tem como candidatos, além de Sammy Barbosa Lopes, o subprocurador da República Carlos Frederico dos Santos e a procuradora Maria Marluce Caldas.

Sammy Barbosa Lopes, que foi procurador de Justiça do Acre durante o segundo mandato do governador Jorge Viana, de 2006 a 2010, tem como “cabos eleitorais”, além de Viana, na condição de ex-governador e ex-senador petista prestigiado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva como presidente da Apex-Brasil, o ex-presidente da República José Sarney e o senador acreano Sérgio Petecão (PSD).

Talvez não por isso, mas órgãos de comunicação de visibilidade nacional começaram a divulgar, desde o mês passado, que o nome de Sammy Barbosa vinha perdendo força na disputa.

Embora os cargos estejam vagos desde o segundo semestre do ano passado, por aposentadoria de ministras anteriores, o presidente não demonstrou pressa na indicação dos substitutos e decidiu adiar por mais algum tempo a vaga no STJ que cabe ao Ministério Público.

O nome de Sammy Barbosa estaria se enfraquecendo na bolsa de apostas de Brasília porque há, no meio jurídico, forte pressão ao presidente Lula pela indicação de mais mulheres para os tribunais superiores, sempre em minoria absoluta. Com a nomeação do desembargador Brandão, há quem aposte na ascensão como ministra da procuradora Maria Marluce Caldas. Não há pistas da data em que Lula deve fazer a segunda indicação.