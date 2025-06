Lula liga para parabenizar Wagner Moura pelo prêmio em Cannes; veja

Em seu perfil oficial no Instagram, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva compartilhou o momento em que liga para Wagner Moura, para parabenizá-lo pela prêmio de melhor ator no Festival de Cannes, pelo filme O Agente Secreto, de Kleber Mendonça Filho.

Na ligação, Lula estava acompanhado da primeira-dama Janja, que também conversou com o ator pelo viva voz.

“Wagner é uma referência e um orgulho para a cultura do Brasil. E já está convidado para a sessão do filme no Alvorada, em agosto. Viva o nosso cinema brasileiro no mundo”, diz a legenda do vídeo.

Na conversa, o presidente falou da importância da cultura para o país. ” [A Cultura] Ela ensina as pessoas, elas torna as pessoas mais cultas, torna as pessoas mais politizadas, gera milhões de empregos”, disse o chefe do Planalto.

“Eu acredito mesmo que o Brasil é um país que tem vocação para isso, sabe, presidente? Você não sabe a alegria que dá, Lula, estar falando com você e ouvi-lo falar assim de cultura. É lindo, emociona e faz a gente ter certeza de que a gente está indo para o lugar certo, no caminho certo”, respondeu o ator.

O Agente Secreto

Aplaudido por mais de 10 minutos após exibição, O Agente Secreto foi um sucesso no Festival de Cannes deste ano. O filme rendeu o prêmio de melhor ator, para Wagner Moura, e de melhor direção, para Kleber Mendonça Filho. O longa deve estrear no Brasil no segundo semestre, em Recife (PE), cidade natal de Mendonça.