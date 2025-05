Lula minimiza pesquisas em reunião: “Só perco 2026 para mim mesmo”

Lula animou aliados e integrantes do governo ao afirmar em recente reunião com dirigentes da cúpula do PT que “só perde 2026 para ele mesmo”.

Fontes do Partido dos Trabalhadores relataram à coluna que o presidente não cogita abrir mão da candidatura no ano que vem e já atua para manter na coligação as legendas que o apoiaram no último pleito.

O vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB) e o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT)

Renan Filho defende vice do MDB na chapa de Lula em 2026

O ex-presidente Michel Temer (MDB) é contra o apoio do partido a Lula

Lula reafirma candidatura em 2026

Michelle Bolsonaro é possível candidata contra Lula em 2026

Além disso, Lula tem buscado atrair para sua futura campanha partidos de centro, como o MDB, e até parlamentares filiados ao PL que seriam infiéis a Bolsonaro, sobretudo no Nordeste.

As especulações sobre uma eventual desistência de Lula ganhavam força nos corredores do Congresso Nacional.

Deputados e senadores de centro e de direita dizem acreditar que Lula cederá espaço a outro nome da esquerda por conta da idade e do difícil cenário eleitoral apontado por diferentes institutos de pesquisa.

A aliados próximos, no entanto, o presidente foi firme ao garantir que participará do pleito. O Planalto avalia que a reprovação ao governo detectada nesses levantamentos não atinge a figura de Lula.

Lula x Bolsonaro

No primeiro turno de 2022, caminharam com Lula, além do PT, PCdoB, PV, PSol, Rede, PSB, Solidariedade, Pros, Avante e Agir.

Bolsonaro, por sua vez, recebeu o apoio, além do PL, de PP e Republicanos.