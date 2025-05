Lula revela saber quem vazou informações sobre Janja

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) declarou a interlocutores próximos que já identificou o responsável pelos recentes vazamentos envolvendo sua esposa, Rosângela da Silva, Janja.

Segundo informações ouvidas pela coluna Radar, da Revista Veja, Lula confidenciou que sabe exatamente quem está por trás das informações que têm circulado sobre a primeira-dama, mas preferiu não revelar nomes.

Lula e Janja Reprodução: Instagram Lula e Janja (Foto: Reprodução/Instagram) A primeira-dama Janja da Silva Reprodução Lula e Janja Reprodução Janja e Lula em viagem ao Egito Foto: Ricardo Stuckert Janja fala sobre episódio com Xi Jinping Reprodução / X

As declarações do presidente ocorreram em meio ao desconforto causado pelas notícias veiculadas na imprensa. As matérias revelaram que, nos bastidores do governo, há críticas à atuação de Janja e à sua suposta influência em decisões do Executivo, especialmente na viagem de Lula à China.

O clima parece tenso desde o retorno da comitiva presidencial ao Brasil, e segue gerado mal-estar no Palácio do Planalto. A Presidência da República não se manifestou oficialmente sobre o caso.