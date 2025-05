O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) sancionou a lei que estabelece a Política Nacional de Humanização do Luto Materno e Parental. A notícia foi publicada no Diário Oficial da União (DOU) desta segunda-feira (26/5). A nova lei garante o tratamento as famílias que enfrentam a perda de um filho durante ou logo após a gestação através do Sistema Único de Saúde (SUS).

O projeto de lei foi criado em 2019 e prevê que o atendimento psicológico, social e médico a pais e mães enlutados deve ser garantido pelos estados e municípios do Brasil. De acordo com o texto, a lei ainda garante acompanhamento especial em futuras gestações e determina que hospitais púbicos e privados garantam o direito da família de se despedir.

Veja as fotos Abrir em tela cheia Lula sanciona lei que garante tratamento para famílias que perderam bebês Reprodução/Freepik Luiz Inácio Lula da Silva Reprodução: Globo Reprodução/Rafael Nascimento—MS Voltar

Próximo

Agora, com a sanção do presidente, os registros de bebês natimortos poderão ser registrados com o nome escolhido pelos pais durante a gestação. Até então nenhum nome poderia ser registrado, apenas dados básicos da criança, como sexo, idade e peso.

“Nós sabemos que o luto materno e parental é uma dor silenciosa, mas que grita no coração das famílias. O Ministério da Saúde está do lado dessas pessoas para acolher, respeitar e humanizar essa perda”, afirma Alexandre Padilha, ministro da Saúde.

De acordo com dados divulgados pelo Sistema de Informações sobre Mortalidade (SIM), em 2024 o Brasil registrou 22.919 óbitos fetais e 19.997 óbitos neonatais, com até 28 dias de vida. A nova lei deve ser implementada gradualmente em todos os hospitais em território nacional.